جورج كلوني يدعم هاريس للرئاسة بعد مطالبته بايدن بالانسحاب

أيد الممثل جورج كلوني اليوم‭ ،‬ترشيح كاملا هاريس نائبة الرئيس الأميركي لخوض انتخابات الرئاسة في تشرين الثاني عن الحزب الديمقراطي.



وكلوني أحد جامعي التبرعات البارزين للحزب الديمقراطي وطالب علنا الرئيس جو بايدن بالتخلي عن مسعاه للترشح لولاية جديدة. وأنهى بايدن حملته الأحد بعد ضغوط من الديمقراطيين في الكونغرس وكبار المانحين مثل كلوني الذين انزعجوا من أداء الرئيس الكارثي في المناظرة التي أجريت في حزيران.



وقال كلوني في بيان إن بايدن "أظهر ماهية القيادة الحقيقية. إنه ينقذ الديمقراطية مرة أخرى".



وأضاف كلوني: "جميعنا متحمسون للغاية لبذل كل ما في وسعنا لدعم هاريس نائبة الرئيس في مسعاها التاريخي".