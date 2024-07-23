ماكرون: نتنياهو مرحب به لحضور حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مقابلة تلفزيونية مع قناة "فرانس 2" اليوم، أنه يختلف بشدة مع بنيامين نتنياهو لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي سيكون محل ترحيب لحضور حفل الأولمبياد في باريس إذا أراد.