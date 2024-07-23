مقطع مصور يظهر شرطي أميركي يطلق النار على امرأة سوداء غير مسلحة

أظهر مقطع مصور من كاميرا شرطي نشرته الشرطة الأميركية في ايلينوي، عنصر الشرطة يطلق على امرأة سوداء غير مسلحة ويقتلها في منزلها بعد أن طلبت المساعدة بشأن متسلل محتمل في منزلها.



واتصلت سونيا ماسي (36 عاما) برقم النجدة "911" للإبلاغ عن متسلل محتمل في منزلها بعد منتصف ليل 6 من تموز، بحسب مكتب المسؤول الأمني لمقاطعة سانغامون.



وأثارت هذه القضية اهتماما على المستوى الوطني، وقال الرئيس جو بايدن إن سونيا ماسي "يجب أن تكون على قيد الحياة اليوم".



وقد اتُهم عنصر الشرطة المتورط في هذه القضية بالقتل.