إنهاء عملية البحث والإنقاذ لناقلة نفط انقلبت قبالة سلطنة عُمان

أعلن مركز الأمن البحري العُماني اليوم، إنهاء عملية البحث والإنقاذ المشتركة لناقلة النفط بريستيج فالكون التي ترفع علم جزر القمر والتي انقلبت قبالة سواحل سلطنة عمان.



وقال المركز إنه تم العثور على تسعة من أفراد الطاقم البالغ عددهم 16 على قيد الحياة فيما لقي واحد حتفه. ولم يقدم المركز أي تفاصيل عن مصير الستة الباقين من أفراد الطاقم.