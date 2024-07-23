إخلاء منتزه جاسبر الوطني في كندا بسبب حرائق غابات

أمرت السلطات في مقاطعة ألبرتا بغرب كندا بإخلاء متنزه جاسبر الوطني الشهير والبلدات المجاورة بسبب اقتراب حرائق الغابات.



وأرسلت السلطات في ساعة متأخرة مساء الاثنين تنبيها للسياح في المتنزه الشهير بقمم الجبال والأنهار الجليدية والشلالات، وللسكان الذين يعيشون في أماكن مجاورة، طالبة منهم المغادرة بحلول الساعة 3,00 صباحا (9,00 تغ).



وطلب منهم عدم استخدام الطريق السريع المتجه غربا لأن جميع الطرق الأخرى مغلقة.



وأظهرت صور تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي اختناقات مرورية والسماء مغطاة بدخان كثيف