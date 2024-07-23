عشية كلمة نتنياهو... تجمع إحتجاجي أمام الكونغرس

عشية إلقاء رئيس الوزراء الاسارئيلي بنيامين نتنياهو كلمتَه أمام الكونغرس غداً، شهد المقر تجمعاً إحتجاجيا، شارك فيه يهود ينتمون إلى إئتلاف "يهود من أجل وقف تسليحِ إسرائيل".

وطالب المحتجون بإنهاء حرب غزة، ووقف إمداد إسرائيل بالسلاح.