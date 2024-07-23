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تشاد تعيد 157 مواطنا كانوا محتجزين في ليبيا

أخبار دولية
2024-07-23 | 17:53
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تشاد تعيد 157 مواطنا كانوا محتجزين في ليبيا
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تشاد تعيد 157 مواطنا كانوا محتجزين في ليبيا

أعلنت وزارة الخارجية التشادية أنها أعادت 157 من مواطنيها كانوا محتجزين في ليبيا المجاورة، وذلك بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة والدولة الليبية.

وقالت في بيان، إن المواطنين التشاديين أعيدوا جوا إلى تشاد على متن رحلة خاصة.

ولم تذكر الوزارة سبب اعتقال التشاديين لكنها أوضحت أنه سيجري تنظيم المزيد من الرحلات في الأسابيع المقبلة من أجل "الإفراج عن جميع التشاديين" المحتجزين في ليبيا وإعادتهم إلى وطنهم.

وأضافت أنه سيتم تنظيم "مؤتمر (للتشاديين) في الشتات" في الأيام المقبلة.

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