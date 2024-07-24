الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الرئيس البرازيلي يحشد الدعم ضد الجوع قبل اجتماع لوزراء مال مجموعة العشرين

أخبار دولية
2024-07-24 | 00:43
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الرئيس البرازيلي يحشد الدعم ضد الجوع قبل اجتماع لوزراء مال مجموعة العشرين
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
الرئيس البرازيلي يحشد الدعم ضد الجوع قبل اجتماع لوزراء مال مجموعة العشرين

يعتزم الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا إشراك دول مجموعة العشرين الأربعاء في ريو دي جانيرو في مكافحة الجوع في العالم، قبل اجتماع لوزراء مال المجموعة يتوقع أن يشهد مناقشات صعبة تتعلق بفرض ضرائب على أصحاب المليارات.
     
وسيكون اجتماع وزراء مال مجموعة العشرين الخميس والجمعة أحد المراحل الرئيسية الأخيرة قبل قمة رؤساء دول وحكومات الاقتصادات العالمية الكبرى يومي 18 و19 تشرين الثاني في ريو أيضًا. 
     
وقد حدد لولا طموحاته الاثنين في مقابلة مع عدد من وكالات الأنباء العالمية، بما فيها وكالة فرانس برس، قائلًا إن "مكافحة أوجه عدم المساواة والجوع والفقر لا يمكن أن تخوضها دولة واحدة. يجب أن تقودها كل البلدان المستعدة لتحمل هذه المسؤولية التاريخية". 
     
وتحقيقا لهذه الغاية، يطلق الزعيم اليساري الأربعاء "التحالف العالمي ضد الجوع والفقر"، وهو من أولويات الرئاسة البرازيلية لمجموعة العشرين. ويتمتع لولا بصدقية في هذا المجال، فقد أتاحت برامجه الاجتماعية انتشال ملايين البرازيليين من الفقر خلال أول فترتين رئاسيتين له في الحكم (2003-2010). 
     
ويهدف "التحالف" إلى إيجاد موارد مالية مشتركة لمكافحة الجوع أو لتكرار المبادرات الناجحة محليًا. وسيظهر حجم التحدي من خلال عرض تقرير عن حالة الجوع في العالم نشرته منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو).

أخبار دولية

البرازيلي

الدعم

الجوع

اجتماع

لوزراء

مجموعة

العشرين

LBCI التالي
ثمانية قتلى في غرق قارب قبالة جزر فوكلاند
مصادر فلسطينية عن إتفاق بكين: تأكيد شرعية لعباس ومظلة لحماس (الشرق الأوسط)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2024-06-02

الرئيس الإسرائيلي: بعد خطاب بايدن أخبرت رئيس الوزراء أنني سأُقدم له وللحكومة الدعم

LBCI
أخبار لبنان
2024-07-18

سفيرة قبرص لدى لبنان: الرئيس القبرصي وعد بدعم قضايا لبنان في المجموعة الاوروبية والمحافل الدولية

LBCI
آخر الأخبار
2024-07-09

اجتماع بين ميقاتي وفياض قبل جلسة مجلس الوزراء لايجاد مخرج لموضوع دفع مستحقات الكهرباء للعراق

LBCI
آخر الأخبار
2024-07-07

الزعيم اليساري ميلانشون: على الرئيس ماكرون أن يعترف بهذه الهزيمة وعلى رئيس الوزراء أن يرحل والرئيس لديه السلطة على عاتقه واجب دعوة الجبهة الشعبية لتولي السلطة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
02:34

تحطم طائرة في النيبال...

LBCI
أخبار دولية
02:17

حملة ترامب تتقدم بشكوى ضد استخدام هاريس أموال حملة بايدن

LBCI
أخبار لبنان
01:31

ألمانيا تعلن حظر جمعية "المركز الإسلامي في هامبورغ" للاشتباه بدعمها حزب الله

LBCI
أخبار دولية
01:27

بالونات نفايات كورية شمالية تطال مقر الرئاسة الكورية الجنوبية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2024-07-20

لحظات رعب مرت على طفلين... شابة في الـ19 من عمرها أشعلت النار في سيارة والدتهما وهما بداخلها!

LBCI
منوعات
2024-03-27

عادات ملفتة تتميز بها جزر القمر خلال رمضان... مشاعل ومصارعة حرة وارتباطات رسمية وأكثر!

LBCI
آخر الأخبار
00:24

إحصاءات غرفة التحكم المروري: قتيل و8 جرحى في 5 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية

LBCI
صحف اليوم
2024-07-12

لقاء في بيصور ورسوخ لثوابت أساسية في طائفة الموحدين الدروز (النهار)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

"تحدي القراءة العربي"... شباب لبنان يتمسكون باللغة العربية والتحدي المقبل بالإمارات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

عملية سلب 460 الف دولار في وضح النهار... وهكذا اكتُشفت العصابة

LBCI
أخبار دولية
13:49

بلينكن: كامالا هاريس قادرة على التحدث باسم الولايات المتحدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

بحسب الاحصاءات... كامالا هاريس المرشحة الرئاسية للحزب الديمقراطي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

أهم فعالية جمالية في لبنان تنطلق عبر الـLBCI... "رغم التحديات مكملين"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

هذا ما سيفعله رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في واشنطن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

لاعبو لبنان يعودون بلقب "أبطال" في لعبة التوتش رغبي من بطولة العالم!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

اتفاق الاسرى في غزة... سباق مع الوقت وتوصية اسرائيلية بالانسحاب 6 أسابيع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

على هذا الأساس تم اختيار مارك أنتوني إبراهيم للمشاركة في أولمبياد باريس

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

عملية سلب 460 الف دولار في وضح النهار... وهكذا اكتُشفت العصابة

LBCI
منوعات
05:21

جاد الحاج وزوجته في شهر العسل بملابس السباحة: أي بلد اختارا؟ (صور)

LBCI
منوعات
07:23

العالم الهولندي يثير المخاوف مجددا... ما الذي سيحصل في البحر المتوسط في الأيام المقبلة؟ (فيديو)

LBCI
موضة وجمال
03:20

بعد مرور 15 عاما على الإطلالة... دانا الحلاني تتألق بفستان والدتها! (صورة)

LBCI
علوم وتكنولوجيا
10:53

تحذير مهم للغاية... هذا ما ينتظر الأرض في الأيام المقبلة! (فيديو)

LBCI
منوعات
09:50

إطلالة جريئة لزوجة كانييه ويست في أحد المطاعم... وانتهاك صارخ لقواعد اللباس من جديد! (صور)

LBCI
منوعات
06:30

"ابني مات"... إيلون ماسك في تصريحات جريئة عن ابنته العابرة جنسيا! (فيديو)

LBCI
موضة وجمال
05:44

ملكة جمال لبنان سابقة تحتفل بعيد ميلادها بطريقة خاصة... ولادة طفلها الثاني (صور)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More