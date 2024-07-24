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الرئيس البرازيلي يحشد الدعم ضد الجوع قبل اجتماع لوزراء مال مجموعة العشرين
أخبار دولية
2024-07-24 | 00:43
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الرئيس البرازيلي يحشد الدعم ضد الجوع قبل اجتماع لوزراء مال مجموعة العشرين
يعتزم الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا إشراك دول مجموعة العشرين الأربعاء في ريو دي جانيرو في مكافحة الجوع في العالم، قبل اجتماع لوزراء مال المجموعة يتوقع أن يشهد مناقشات صعبة تتعلق بفرض ضرائب على أصحاب المليارات.
وسيكون اجتماع وزراء مال مجموعة العشرين الخميس والجمعة أحد المراحل الرئيسية الأخيرة قبل قمة رؤساء دول وحكومات الاقتصادات العالمية الكبرى يومي 18 و19 تشرين الثاني في ريو أيضًا.
وقد حدد لولا طموحاته الاثنين في مقابلة مع عدد من وكالات الأنباء العالمية، بما فيها وكالة فرانس برس، قائلًا إن "مكافحة أوجه عدم المساواة والجوع والفقر لا يمكن أن تخوضها دولة واحدة. يجب أن تقودها كل البلدان المستعدة لتحمل هذه المسؤولية التاريخية".
وتحقيقا لهذه الغاية، يطلق الزعيم اليساري الأربعاء "التحالف العالمي ضد الجوع والفقر"، وهو من أولويات الرئاسة البرازيلية لمجموعة العشرين. ويتمتع لولا بصدقية في هذا المجال، فقد أتاحت برامجه الاجتماعية انتشال ملايين البرازيليين من الفقر خلال أول فترتين رئاسيتين له في الحكم (2003-2010).
ويهدف "التحالف" إلى إيجاد موارد مالية مشتركة لمكافحة الجوع أو لتكرار المبادرات الناجحة محليًا. وسيظهر حجم التحدي من خلال عرض تقرير عن حالة الجوع في العالم نشرته منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو).
أخبار دولية
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