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الإعصار جايمي يضرب الفليبين ويتجه نحو تايوان

أخبار دولية
2024-07-24 | 00:53
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الإعصار جايمي يضرب الفليبين ويتجه نحو تايوان
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الإعصار جايمي يضرب الفليبين ويتجه نحو تايوان

تسبب الإعصار جايمي ورياح موسمية في هطول أمطار غزيرة اليوم الأربعاء في منطقة العاصمة الفلبينية والمقاطعات الشمالية، مما دفع السلطات إلى وقف العمل والدراسة، كما جرى وقف تداول العملات والأسهم.
 
وأوقف المكتب الرئاسي الدراسة في كافة المراحل الأكاديمية والعمل في معظم المكاتب الحكومية بمنطقة العاصمة التي تتكون من 16 مدينة ويسكنها ما لا يقل عن 13 مليون نسمة بسبب العاصفة الاستوائية.
 
وقالت وكالة الأرصاد الجوية الفلبينية إن الإعصار جايمي، الذي تبلغ سرعة رياحه القصوى 155 كيلومترا في الساعة، يتجه نحو تايوان.
 
وذكرت الوكالة أن الإعصار لم يصل إلى اليابسة لكنه يعزز الرياح الموسمية الجنوبية الغربية، مما أدى إلى هطول أمطار غزيرة في شمال الفلبين. وأضافت "من المحتمل حدوث فيضانات وانهيارات أرضية ناجمة عن الأمطار." 

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