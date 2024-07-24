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إحتجاز نشطاء يهود في احتجاج على حرب غزة في الكونغرس الأميركي

أخبار دولية
2024-07-24 | 00:54
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إحتجاز نشطاء يهود في احتجاج على حرب غزة في الكونغرس الأميركي
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إحتجاز نشطاء يهود في احتجاج على حرب غزة في الكونغرس الأميركي

ألقت شرطة مبنى الكونغرس الأميركي القبض على نشطاء يهود خلال احتجاجهم على الدعم العسكري الأميركي لإسرائيل داخل المبنى اليوم الثلاثاء، قبل يوم من الموعد المقرر لإلقاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خطابًا أمام المجلس.

وفي الاحتجاج الذي نظمته جماعة "الصوت اليهودي من أجل السلام"، ارتدى المتظاهرون قمصانًا حمراء كتب عليها عبارات "ليس باسمنا" و"اليهود يقولون توقفوا عن تسليح إسرائيل". وحمل البعض لافتات كتب عليها "وقف إطلاق النار الآن" و"دع غزة تعيش".

وكان من المقرر أن تتزامن الاحتجاجات مع زيارة نتنياهو التي سيلتقي فيها بالرئيس جو بايدن ونائبة الرئيس كاملا هاريس والمرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب.

وقالت جماعة الصوت اليهودي من أجل السلام في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "على مدى الأشهر التسعة الماضية، شهدنا فظائع لا حصر لها في غزة، ارتكبت باسمنا ومولتها حكومتنا".

وأشارت الجماعة إلى أن أكثر من 250 متظاهرًا اعتقلوا من بين 400 شاركوا في الاحتجاج.

ولم تعلن الشرطة على الفور عن أرقام الاعتقالات. وجاء في بيان للشرطة: "قلنا للأشخاص الذين دخلوا بشكل قانوني أن يتوقفوا وإلا سيتم القبض عليهم. لم يتوقفوا، لذلك نحن نعتقلهم".

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