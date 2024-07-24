حملة ترامب تتقدم بشكوى ضد استخدام هاريس أموال حملة بايدن

تقدمت حملة المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية دونالد ترامب بشكوى إلى لجنة الانتخابات الاتحادية أمس الثلاثاء تقول فيها إنه لا يمكن لنائبة الرئيس الأميركي كاملا هاريس قانونيًا استخدام الأموال التي جمعتها حملة إعادة انتخاب الرئيس جو بايدن.



وأيد بايدن، الديمقراطي البالغ من العمر 81 عامًا الذي كان يخوض سباقًا متقاربًا مع المنافس الجمهوري دونالد ترامب، هاريس عندما أنهى محاولته الفوز بولاية جديدة يوم الأحد.



وسرعان ما سيطرت هاريس على حسابات حملة بايدن، وحسمت مساء الاثنين الترشيح بفوزها بتعهدات من أغلبية المندوبين الذين سيحددون المرشح في مؤتمر الحزب الشهر المقبل، بحسب حملتها.



والخلاف حول الحسابات التي بلغت نحو 95 مليون دولار في البنوك بنهاية حزيران يعد جزءًا من جهد متعدد الجوانب يبذله الجمهوريون لعرقلة محاولة هاريس لأن تصبح مرشحة الحزب الديمقراطي في الانتخابات.



وقالت حملة ترامب إن هاريس قامت بعملية استيلاء وقحة على الأموال، بحسب الملف الذي قدمه ديفيد وارينجتون، المستشار العام للحملة.