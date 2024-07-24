تحطم طائرة في النيبال...

تحطمت طائرة أثناء إقلاعها في العاصمة النيبالية كاتماندو صباح الأربعاء وعلى متنها 19 شخصًا، وفق ما ذكرت صحيفة كاتماندو بوست نقلًا عن مسؤول في المطار.وقالت الصحيفة نقلًا عن المتحدث باسم المطار بريمناث ثاكور: "19 شخصًا بينهم أفراد الطاقم كانوا على متن الطائرة المتوجهة إلى بوخارا".