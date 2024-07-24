سقوط عدد من القتلى وإنقاذ الطيار في تحطم الطائرة النيبالية

تحطمت طائرة ركاب تقل 19 شخصًا أثناء إقلاعها من مطار كاتماندو الأربعاء ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى فيما تم إنقاذ الطيار، وفق ما أفادت الشرطة في العاصمة النيبالية وكالة فرانس برس.وقال المتحدث باسم الشرطة دان باهادور كركي لفرانس برس إنه "تم إنقاذ الطيار وهو يخضع للعلاج... لم ينج العديد من الأشخاص".