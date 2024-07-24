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وزير الخارجية الأوكراني خلال لقائه مع نظيره الصيني: مستعدون لمحادثات مع روسيا إذا كانت مستعدة بنية حسنة
أخبار دولية
2024-07-24 | 04:59
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وزير الخارجية الأوكراني خلال لقائه مع نظيره الصيني: مستعدون لمحادثات مع روسيا إذا كانت مستعدة بنية حسنة
التقى وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا بنظيره الصيني وانغ يي في قوانغتشو (جنوب)، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا".
وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا إن بلاده مستعدة لإجراء محادثات مع روسيا إذا كانت مستعدة للتفاوض بنية حسنة، رغم أن كييف لم تر أي مؤشر على ذلك.
وتأتي زيارة كوليبا بعد أسبوع على فتح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الباب أمام محادثات مع روسيا للمرة الأولى وقوله إنه يؤيد وجود موسكو في قمة سلام مستقبلية.
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