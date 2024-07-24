هجوم روسي على مدينة إسماعيل في جنوب أوكرانيا

شنت طائرة مسيرة روسية هجوما في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء على مدينة إسماعيل الواقعة على نهر الدانوب في جنوب أوكرانيا مما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص وإلحاق أضرار بالبنية التحتية للميناء ومبان سكنية وتجارية.



وقال أوليج كيبر حاكم منطقة أوديسا في بيان إن الهجوم ألحق أضرارا بعدة مبان بالميناء وثلاث شاحنات، وتسبب أيضا في نشوب حريق.



وقال مسؤولون إن الهجوم تسبب أيضا في إلحاق أضرار بمبنى سكني مكوّن من خمسة طوابق مع تحطيم النوافذ والسلالم وجزء من واجهة المبنى.



وقالت القوات الجوية الأوكرانية إن الدفاعات الجوية أسقطت 17 من أصل 23 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا من أراضيها ومن شبه جزيرة القرم الأوكرانية التي تحتلها بعد أن استولت عليها وضمتها عام 2014. وأضافت أن معظم الطائرات المسيرة أُسقطت فوق منطقة أوديسا.



وقالت القيادة العسكرية الجنوبية عبر تطبيق تيليجرام للتراسل "شن العدو هجوما بطائرات مسيرة على المناطق الجنوبية. وكانت البنية التحتية للموانئ هي هدفه مجددا".



وميناء إسماعيل وغيره من الموانئ المطلة على نهر الدانوب ضمن المسارات الهامة لأوكرانيا لاستيراد الوقود. ويزداد الطلب على الوقود في أوكرانيا نظرا لأن المشاريع التجارية والسكان يعتمدون بشكل كبير على المولدات لإنتاج الكهرباء في أثناء فترات انقطاع الكهرباء الطويلة.