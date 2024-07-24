أول ظهور علني لبايدن بعد اصابته بكوفيد: أنا بخير (فيديو)

في أول ظهور علني له بعد اصابته بكوفيد-19 وانسحابه من سباق الانتخابات الرئاسية الأميركية، قال الرئيس الأميركي جو بايدن أثناء صعوده على متن طائرة الرئاسة المتوجهة إلى واشنطن حيث سيتحدث من المكتب البيضاوي مساء اليوم، إنه بخير.



وظهر بايدن مرتديًا نظارته وواضعًا قناعًا طبيًا.