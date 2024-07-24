اتصال بين علي اكبر ولايتي ورئيس فريق التفاوض لحكومة الإنقاذ الوطني اليمنية

حضرت آخر التطورات السياسية والميدانية في غزة والمنطقة، في اتصال جمع مستشار قائد الثورة الاسلامية للشؤون الدولية علي اكبر ولايتي مع المتحدث الرسمي ورئيس فريق التفاوض لحكومة الإنقاذ الوطني اليمنية محمد عبد السلام.وفي الاتصال، أشاد ولايتي بإنجازات اليمنيين في الحرب ضد اسرائيل مدينًا الهجمات التي شنتها الأخيرة على أهداف في اليمن.