ايلون ماسك يفعّل خدمة الإنترنت في مستشفى بقطاع غزة عبر ستارلينك

فعّل الرئيس التنفيذي لشركة سبيس إكس ايلون ماسك خدمة الإنترنت في مستشفى بقطاع غزة عبر الأقمار الصناعية (ستارلينك) التابعة له.وأعلن ماسك على منصة إكس أن تفعيل الخدمة في مستشفى بالقطاع تم بمساعدة إماراتية - إسرائيلية.