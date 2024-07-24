"نيويورك تايمز" لا تتوقع أن تخالف كامالا هاريس السياسة الحالية بشأن غزة

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" إنها لا تتوقع أن تخالف كامالا هاريس السياسة الحالية بشأن غزة عند اجتماعها مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رغم النظر إليها عكس ذلك.



ونقلت الصحيفة عن موظف استقال من الخارجية الأميركية اعتقاده بأن هاريس ستظهر مرونة تجاه الفلسطينيين أكثر من الرئيس جو بايدن.