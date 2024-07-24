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جريحان في انفجار سيارة في موسكو
أخبار دولية
2024-07-24 | 07:33
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جريحان في انفجار سيارة في موسكو
أصيب شخصان بجروح في انفجار سيارة في موسكو الأربعاء، فيما تحقق السلطات في الحادثة في ظل تقارير متضاربة تفيد بأنه قد يكون مرتبطا بمسؤول عسكري روسي وزوجته.
وقال مسؤولون إن عبوة ناسفة لم يتم تحديد طبيعتها أدت إلى تدمير السيارة في باحة سكنية في شمال العاصمة.
وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الداخلية إرينا فولك في منشور على تلغرام أن "شخصين أصيبا بجروح. ونُقل الجريحان في سيارة إسعاف إلى منشأة طبيّة"، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.
وذكرت وكالة "تاس" الرسمية ومنصات إعلامية عدة أخرى نقلا عن مصادر لم تسمها في قوات إنفاذ القانون بداية بأن مسؤولا عسكريا روسيا يدعى أندريه تورغاشوف الذي تم التعريف عنه على أنه "جندي ومشارك في العملية العسكرية الخاصة" في أوكرانيا وزوجته، استُهدفا.
لكن بعد ساعات تم التشكيك في هذه الرواية عندما ذكرت وسائل إعلام رسمية عدة وقنوات على "تلغرام" بأنها اتصلت بتورغاشوف وزوجته وتبين أنهما غير معنيين بالانفجار.
ونقلت وكالة "ريا نوفوستي" عن تورغاشوف قوله إن "الأمر كاذب تماما. لا علاقة لهذا الانفجار بي".
وأشار إلى أن السيارة لم تكن سيارته وأنه يقطن منطقة أخرى من العاصمة.
ونشرت قناة "ماش" على تلغرام المرتبطة بالسلطات الروسية ما قالت إنه تسجيل كاميرات مراقبة يظهر رجلا يضع جهازا تحت مركبة فضيّة اللون منتصف الليل.
كذلك، نشرت تسجيلا مصوّرا يظهر السيارة نفسها تنفجر بعد ثوان على جلوس رجل في مقعد السائق صباح الأربعاء.
وأفادت لجنة التحقيقات بأن الوحدة التي تتعامل مع "القضايا المهمة" تدير التحقيق.
واستُهدف عدد من الشخصيات الروسية العسكرية والعامة المؤيدة للكرملين بتفجير سيارات منذ أطلقت موسكو عمليتها العسكرية في أوكرانيا في شباط 2022.
أخبار دولية
انفجار
سيارة
موسكو
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