المستشار الألماني: برلين لم تتخذ قرارا بوقف تزويد إسرائيل بالأسلحة

أوضح المستشار الألماني أولاف شولتس أن ألمانيا لم تتخذ أي قرار حتى الآن بوقف إمدادات الأسلحة إلى إسرائيل على الرغم من التقرير الذي أصدرته محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي بشأن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية.



وردا على سؤال عما إذا كان التقرير، الذي أعلن أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية غير قانونية، قد يغير الدعم العسكري الألماني لإسرائيل، قال شولتس إن الحكومة لم تتخذ قرارا بشأن الأمر.



وأضاف في مؤتمر صحفي صيفي سنوي اليوم: "لكننا بالطبع نقرر على أساس كل حالة على حدة".