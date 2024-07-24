الخارجية الإيرانية تستدعي السفير الألماني على خلفية حظر جمعية "المركز الإسلامي في هامبورغ"

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أنها استدعت السفير الألماني لدى طهران بعد قرار برلين حظر جمعية "المركز الإسلامي في هامبورغ" على خلفية دعمها لحزب الله اللبناني وصلتها بإيران.



وذكرت الوزارة في بيان أنه "عقب قيام الشرطة الألمانية بإغلاق عدد من المراكز الإسلامية، استُدعي السفير الألماني اليوم إلى وزارة الخارجية".