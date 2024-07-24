فرنسا تعتقل روسيا للاشتباه في تخطيطه لإثارة اضطرابات في الألعاب الأولمبية

أعلن مكتب المدعي العام في باريس اليوم، أن الشرطة الفرنسية اعتقلت رجلا روسيا يُشتبه في تخطيطه لإثارة اضطرابات خلال دورة الألعاب الأولمبية.وأفاد المكتب في بيان، بأنه بناء على أمر صادر عن وزارة الداخلية، داهمت الشرطة منزل المشتبه به (40 عاما) وألقت القبض عليه الثلاثاء.وكشف أن الأدلة التي عُثر عليها في منزله أثارت "قلقا من نيته ارتكاب أعمال من شأنها إحداث اضطرابات خلال الألعاب الأولمبية".وذكر البيان أن المشتبه به الروسي موجود حاليا في الحبس الاحتياطي وقد يواجه عقوبة السجن لمدة 30 عاما.من جهتها، أعلنت السفارة الروسية في باريس أنها لم تتلق إخطارا رسميا بالاعتقال.وقالت في بيان: "طلبنا منهم بشكل استباقي توضيح الأمر. وسنسعى إلى الحصول على رد منهم".