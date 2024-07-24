نتنياهو يلتقي ببايدن وهاريس كل على حدة الخميس

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن سيستضيف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض غدا الخميس لمناقشة التقدم المحرز نحو وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق الرهائن.



وأفاد البيت الأبيض بأن نائبة الرئيس كاملا هاريس ستلتقي بنتنياهو بشكل منفصل.



وسيلقي الزعيم الإسرائيلي كلمة أمام الكونغرس الأميركي في وقت لاحق من اليوم الأربعاء وسط احتجاجات واستياء بين بعض المشرعين الأميركيين بشأن إدارة الحرب في غزة.