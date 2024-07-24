وزير الأمن القومي الإسرائيلي يدعو اليهود الى الصلاة في المسجد الأقصى

جدد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير دعواته لليهود للصلاة في حرم المسجد الأقصى حيث قال إنه صلى الأسبوع الماضي، متحديا مجدداً الوضع القائم في الموقع، ما أثار انتقادات حكومية.



وقال الوزير اليميني المتطرف خلال جلسة في الكنيست الأربعاء: "أنا القيادة السياسية والقيادة السياسية تقرر لليهود بالصلاة" في المسجد.



وأضاف بن غفير: "صليت الأسبوع الماضي في جبل الهيكل. لا سبب يمنع اليهود من دخول أجزاء من جبل الهيكل".



وأثارت تصريحات بن غفير انتقادات داخل الدولة العبرية.



وكتب وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت عبر منصة إكس: "يجلس في الحكومة الاسرائيلية مشعل للنيران يحاول إضرام النيران في الشرق الأوسط".