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سفينتان ترسوان في ميناء الحديدة للمرة الأولى منذ الغارات الإسرائيلية
أخبار دولية
2024-07-24 | 09:33
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سفينتان ترسوان في ميناء الحديدة للمرة الأولى منذ الغارات الإسرائيلية
رست سفينتا حاويات في ميناء الحديدة بغرب اليمن ليل الثلاثاء، للمرة الأولى منذ الغارات الدامية التي شنتها إسرائيل على الرصيف البحري وأدت إلى اشتعال النيران بمنشآت تخزين، بحسب ما أفادت وسائل إعلام تابعة للحوثيين.
وأغارت مقاتلات إسرائيلية السبت على ميناء الحديدة الاستراتيجي الخاضع لسيطرة الحوثيين، غداة تبنّي المتمرّدين اليمنيين هجوماً بمسيّرة مفخّخة أوقع قتيلاً في تل أبيب. وكانت هذه المرة الأولى التي تتبنى فيها الدولة العبرية هجوماً على اليمن.
وأدت الغارات إلى اندلاع حريق هائل استمر لأيام عدة في الميناء وسط جهود بطيئة لمكافحته. وأسفر ذلك عن تدمير بعض الرافعات وعشرات خزانات النفط، بحسب خبراء، بينما انفجر خزان جديد ليل الثلاثاء الأربعاء، ما أدى إلى اندلاع حريق محدود في المرفأ الذي يعدّ بوابة رئيسية لواردات الوقود والمساعدات الإنسانية إلى المناطق التي يسيطر عليها "أنصار الله".
ونقلت وكالة أنباء "سبأ" التابعة للحوثيين عن نائب مدير محطة الحاويات أحمد المرتضى قوله إن "ميناء الحديدة يعمل بشكل طبيعي على مدار الساعة في استقبال كافة السفن وتعزيز العمل والتنسيق بشأن مواكبة كافة سلسلة التوريدات التجارية".
من جهته، أكد مدير العمليات البحرية محمد السايس إن سفينتين رستا بالميناء.
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