روسيا تتجاوز حصة الإنتاج في إطار أوبك+ في حزيران وتتعهد بالالتزام في تموز

تجاوز إنتاج النفط الروسي في حزيران الحصص التي حددتها مجموعة أوبك+ لكن وزارة الطاقة الروسية تعهدت اليوم الأربعاء بالالتزام بمستوى الإنتاج المطلوب في تموز.



وقالت الوزارة إن روسيا أرسلت جدولها الزمني لخطة التعويض عن الإنتاج الزائد إلى الأمانة العامة لأوبك وإن إنتاجها النفطي يسجل تراجعا كل شهر من نيسان.



من جهتها، قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إن إجمالي الزيادة في إنتاج روسيا من النفط خلال الفترة من كانون الثاني إلى حزيران هذا العام بلغ 480 ألف برميل يوميا عن المتفق عليه في مجموعة أوبك+، وإن موسكو تعهدت بتعويض القدر الأكبر من تلك الكمية العام المقبل.



وتشير بيانات أوبك إلى أن روسيا ستعوض 40 ألف برميل يوميا من فائض إنتاج النفط في الفترة من تشرين الأول إلى تشرين الثاني من العام الحالي، كما ستعوض 440 ألفا في الفترة من آذار إلى أيلول العام المقبل.