نتنياهو: لا تغيير في ترتيبات الصلاة في البلدة القديمة بالقدس

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه لا يوجد أي تغيير في ترتيبات الصلاة في البلدة القديمة بالقدس، وذلك بعدما أعلن وزير الأمن الوطني إيتمار بن غفير عن إجراء تغييرات في السياسة.



وشدد مكتب نتنياهو في بيان على أن "سياسة إسرائيل المتمثلة في الحفاظ على الوضع الراهن في جبل الهيكل لم ولن تتغير".



ومنذ عقود، تم التوصل إلى ترتيبات بين إسرائيل والسلطات التي تمثل المسلمين بشأن هذا الموقع وتُعرف باسم "الوضع الراهن للأماكن المقدسة" الذي يسمح لليهود بزيارة الموقع شريطة عدم أداء شعائر دينية.