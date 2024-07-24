"رايتس ووتش" تندد بالمحاكمة "التعسفية" لـ57 بنغلادشياً في الإمارات

اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الأربعاء السلطات الإماراتية بـ"الاستهزاء بالعدالة" بعد إصدار أحكام بالسجن لفترات طويلة بحق 57 بنغلادشياً تظاهروا على أراضيها.



وأصدر القضاء الإماراتي ثلاثة أحكام بالسجن المؤبد و53 حكماً بالسجن عشر سنوات وحكم واحد بالسجن 11 عاما بحق الموقوفين البنغلادشيين "لدعوتهم وتحريضهم على التظاهر بهدف الضغط على حكومة بلادهم" في الدولة الخليجية، وفق ما أفادت وكالة "وام" الرسمية.



تشهد بنغلادش احتجاجات على نظام الحصص في التوظيف بالقطاع العام الذي يقول منتقدوه إنه يفيد أنصار رئيسة الوزراء الشيخة حسينة التي تحكم البلاد منذ 15 عاماً.

