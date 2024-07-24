السعودية ترحب بالاتفاق اليمني وتدعو إلى "حل سياسي شامل"

رحّبت السعودية بإعلان الأمم المتحدة التوصل لاتفاق بين الحكومة اليمنية والحوثيين المدعومين من إيران لخفض التصعيد في ما يتعلق بالقطاع المصرفي والخطوط الجوية، مشيرة إلى ضرورة التوصل إلى "حل سياسي شامل".



وأبلغ الطرفان المتحاربان في اليمن المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ الثلاثاء بأنهما اتفقا "على تدابير عدة لخفض التصعيد"، بحسب بيان صادر عن غروندبرغ الذي شكر السعودية على "الدور المهم" في التوسط في الاتفاق.



وأوردت وكالة الأنباء السعودية (واس) بيانا لوزارة الخارجية أعربت فيه عن "ترحيب المملكة بالبيان الصادر عن مكتب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص لليمن هانس غروندبرغ بشأن اتفاق الحكومة اليمنية وأنصار الله الحوثيين على إجراءات لخفض التصعيد في ما يتعلق بالقطاع المصرفي والخطوط الجوية اليمنية".



وأكّدت السعودية دعمها لجهوده الرامية إلى تحقيق السلام والأمن لليمن وشعبه الشقيق.



وأعربت عن تطلعها إلى أن يُسهم هذا الاتفاق في التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية في إطار خارطة الطريق لدعم مسار السلام في اليمن.