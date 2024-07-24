المستشار الألماني: كاملا هاريس سياسية محنكة يمكنها الفوز بالانتخابات الأميركية

أشاد المستشار الألماني أولاف شولتس بكاملا هاريس، نائبة الرئيس الأميركي، ووصفها بأنها سياسية "محنكة" يمكنها الفوز إلى حد بعيد بالانتخابات الأميركية، لكنه لم يصل إلى حد تأييدها على حساب الجمهوري دونالد ترامب.



وقال شولتس: "الحملة الانتخابية في الولايات المتحدة ستكون مشوقة بالتأكيد الآن مع تشكيلة جديدة قليلا وكوكبة جديدة".



وأضاف: "أعتقد أنه من المحتمل جدا أن تفوز كاملا هاريس بالانتخابات، لكن الناخبين الأميركيين سيقررون ذلك".

من جهة أخرى، أعلن المستشار الألماني نيته الترشح لولاية جديدة في الانتخابات التشريعية المقررة في نهاية أيلول 2025، رغم تراجع شعبيته وحزبه في استطلاعات الرأي.



وأكد خلال المؤتمر الصحافي الصيفي التقليدي: "سأترشح بصفتي مستشاراً لأصبح مستشارا من جديد"، رداً على سؤال لأحد الصحافيين عما إذا كان سيحذو حذو الرئيس الأميركي جو بايدن لجهة التخلي عن الترشح من جديد، نظراً لتراجع شعبيته.