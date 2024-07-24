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غرق 15 في تحطم سفينة قبالة موريتانيا ولا يزال أكثر من 150 في عداد المفقودين
أخبار دولية
2024-07-24 | 11:33
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غرق 15 في تحطم سفينة قبالة موريتانيا ولا يزال أكثر من 150 في عداد المفقودين
غرق 15 شخصا، فيما لا يزال أكثر من 150 في عداد المفقودين ،في تحطم سفينة قبالة موريتانيا كانت تحمل 300 شخص، بحسب ما ذكرت المنظمة الدولية للهجرة.
وافادت المنظمة الدولية للهجرة في بيان بأن خفر السواحل الموريتاني أنقذ 120 شخصا نُقل عشرة منهم على وجه السرعة إلى المستشفيات بينما تتواصل الجهود للعثور على المفقودين.
ويعد الطريق عبر المحيط الأطلسي من ساحل غرب أفريقيا إلى جزر الكناري، والذي يستخدمه عادة المهاجرون الأفارقة في سبيل الوصول إلى إسبانيا، أحد أخطر طرق الهجرة في العالم.
وفصل الصيف عادة هو أكثر الفترات الزمنية ازدحاما على ذلك الطريق.
أخبار دولية
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