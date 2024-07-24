تأجيل مغادرة الفريق الإسرائيلي المفاوض إلى الاسبوع المقبل

تأجّلت مغادرة الفريق الإسرائيلي الذي يتفاوض على وقف إطلاق النار في غزة واتفاق إطلاق الرهائن بوساطة مصر وقطر والولايات، من غد الخميس إلى الأسبوع المقبل، بحسب مسؤول اسرائيلي.



وأوضح المسؤول أن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي جو بايدن سيناقشان سبل دفع الاتفاق في اجتماعهما في واشنطن غدا الخميس وبالتالي تأجلت مغادرة الوفد.