إف.بي.آي: الرجل الذي حاول قتل ترامب بحث في جوجل عن تفاصيل اغتيال جون كنيدي

كشف مدير مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) كريس راي للمشرعين اليوم، أن الرجل الذي حاول قتل الرئيس السابق دونالد ترامب أجرى بحثا على الإنترنت عن كيفية اغتيال لي هارفي أوزوالد للرئيس السابق جون إف.كينيدي.



وفي شهادته أمام اللجنة القضائية بمجلس النواب، قال راي إن توماس كروكس "ركز بشدة على الرئيس ترامب وتجمعه الانتخابي" منذ السادس من تموز تقريبا.