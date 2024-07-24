الولايات المتحدة تفرض عقوبات على شبكة مقرها الصين لارتباطها بكوريا الشمالية

أفادت وزارة الخزانة الأميركية بأن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على شبكة مقرها الصين لمساعدة كوريا الشمالية على تطوير برامجها للصواريخ الباليستية والفضاء.



وقالت إن ستة أفراد وخمس شركات في ما يسمى بشبكة "شي تشيانبي" متورطون في شراء مواد لدعم البرامج، وذلك في انتهاك لقرارات عدة صادرة عن مجلس الأمن الدولي.



وأوضحت الوزارة أن كوريا الشمالية تعتمد على شبكات من الوكلاء الخارجيين لشراء مواد ومكونات من مصادر أجنبية تستخدمها في برامجها المتعلقة بتطوير أسلحة دمار شامل.



وذكرت أن الشركات الأجنبية التي تشتري المواد اللازمة لبرامج الأسلحة تعيد تعبئتها لشحنها إلى كوريا الشمالية، ولا تفصح للشركات المُصنعة عن الاستخدام النهائي لتلك المواد.



وأشارت وزارة الخزانة إلى أن شي تشيانبي هو مواطن صيني ووسيط رئيسي في الشبكة.