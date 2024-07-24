بلينكن يختصر جولته في آسيا بسبب زيارة نتانياهو

اختصر وزير الخارجية الاميركي أنتوني بلينكن جولته في آسيا ليوم واحد بسبب وجود رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في واشنطن، وفق ما افادت وزارة الخارجية الأربعاء.



وبذلك، لن يحضر بلينكن الجمعة مراسم جنازة الزعيم الفيتنامي نغوين بو ترونغ، بخلاف ما كانت الخارجية اعلنت الإثنين.



لكن بلينكن سيتوجه السبت الى هانوي لتقديم "تعازيه" بعدما شارك في اجتماع وزاري لدول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان) في فينتيان بلاوس، بحسب بيان.



وكان وزير الخارجية الاميركي أعلن انه سيلتقي نظيره الصيني وانغ يي في لاوس، لكن أي موعد لم يتم إعلانه في هذا الصدد.



ويأتي هذا التعديل في برنامج الجولة بسبب مشاركة بلينكن الخميس في اجتماع في البيت الأبيض بين الرئيس جو بايدن ونتانياهو، بحسب مسؤول في الخارجية الاميركية لم يشأ كشف هويته.