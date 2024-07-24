الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

نتانياهو يدعو إسرائيل والولايات المتحدة إلى "الوقوف معا"

أخبار دولية
2024-07-24 | 15:36
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
نتانياهو يدعو إسرائيل والولايات المتحدة إلى "الوقوف معا"
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
نتانياهو يدعو إسرائيل والولايات المتحدة إلى "الوقوف معا"

دعا رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو بلاده والولايات المتحدة الى الوقوف معا، وذلك في خطاب تاريخي امام الكونغرس الاميركي يسعى عبره الى الحصول على دعم واشنطن للعمليات العسكرية المستمرة في غزة.
     
وقال على وقع تصفيق الحاضرين: "من اجل ان تنتصر قوى الحضارة، يجب ان تقف اميركا واسرائيل معا".
     
وشدد نتانياهو  على ان "محور الارهاب" بقيادة ايران يهدد اسرائيل والولايات المتحدة والعالم العربي.
     
ورأى نتانياهو أن "عالمنا يشهد اضطرابات:، وقال ": في الشرق الاوسط، يواجه محور الارهاب بقيادة ايران اميركا واسرائيل واصدقاءنا العرب. هذا ليس صراع حضارات. انه صراع بين الهمجية والحضارة".

من جهة أخرى، أبدى رئيس الوزراء الاسرائيلي ثقته بأن الجهود التي تبذل من أجل الإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس ستثمر.
     
وفي السياق، شكر الرئيس الاميركي جو بايدن على جهوده الدؤوبة نيابة عن الرهائن".

ووصف نتانياهو المحتجين على الحرب المدمرة في غزة بأنهم "أغبياء تستفيد منهم إيران".

وأشار إلى أنه يمكن لأميركا وإسرائيل تشكيل تحالف أمني في الشرق الأوسط لمواجهة تهديد إيران وجميع الدول التي ستصنع سلاما مع إسرائيل مدعوة للانضمام لهذا التحالف.

وعن الجبهة الشمالية مع لبنان، اكد رئيس الوزراء الاسرائيلي ان اسرائيل "ستقوم بكل ما ينبغي القيام به" لضمان امن حدودها الشمالية.
     
وقال: "سأكون واضحا: اسرائيل ستقوم بكل ما ينبغي القيام به لاستعادة الامن على حدودنا الشمالية واعادة مواطنينا بأمان".

وطالب الولايات المتحدة إلى تسريع دعمها العسكري لإسرائيل، داعيا الى غزة منزوعة السلاح وخالية من المتطرفين بعد انتهاء الحرب.
 

أخبار دولية

نتانياهو

الكونغرس

غزة

LBCI التالي
وزير الخارجية الأوكراني خلال لقائه مع نظيره الصيني: مستعدون لمحادثات مع روسيا إذا كانت مستعدة بنية حسنة
سقوط عدد من القتلى وإنقاذ الطيار في تحطم الطائرة النيبالية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
14:39

نتانياهو يصف المحتجين على الحرب في غزة بأنهم "أغبياء تستخدمهم إيران"

LBCI
آخر الأخبار
14:24

نتانياهو أمام الكونغرس: "واثق" بأن جهود الإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى حماس ستثمر

LBCI
آخر الأخبار
14:17

نتانياهو أمام الكونغرس: "محور الارهاب" بقيادة ايران يهدد الولايات المتحدة واسرائيل والعالم العربي

LBCI
آخر الأخبار
12:57

أكسيوس: نتنياهو أبلغ قادة المنظمات اليهودية الليلة الماضية بأنه سيقدم في خطابه أمام الكونغرس الأميركي خطة لليوم التالي للحرب في غزة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
03:09

رئيس الوزراء الباكستاني سيسافر إلى طهران في 30 تموز

LBCI
أخبار دولية
02:52

قتلى في الفيليبين جراء الاعصار غايمي

LBCI
أخبار دولية
02:33

لقاء جمع بوتين والاسد في الكرملين

LBCI
أخبار دولية
02:20

إستئناف حركة الملاحة في مطار فرانكفورت بعد اقتحام ناشطين بيئيين المدرج

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
14:58

نتنياهو: يمكن لاميركا وإسرائيل تشكيل تحالف أمني في الشرق الأوسط لمواجهة تهديد إيران وجميع الدول التي ستصنع سلاما مع إسرائيل مدعوة للانضمام لهذا التحالف

LBCI
أخبار دولية
16:02

أبو زهري: خطاب نتنياهو أمام الكونغرس يظهر أنه لا يريد التوصل إلى صفقة وقف إطلاق نار

LBCI
أخبار دولية
17:15

مسؤول أميركي: اتفاق وقف إطلاق النار في غزة أصبح في "مراحله الختامية"

LBCI
أخبار دولية
15:36

نتانياهو يدعو إسرائيل والولايات المتحدة إلى "الوقوف معا"

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
15:36

نتانياهو يدعو إسرائيل والولايات المتحدة إلى "الوقوف معا"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

مكب سرار....حرمان وإهمال وروائح صفقات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

في الجديدة - البوشرية... فاتورة مولد أكبر من الإستهلاك وعدادات مشكوك بها!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

على طريق الرئاسة... نقاط القوة والضعف في حملة هاريس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

رسائل أميركية للبنان مجددا!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

بعد اعلان بكين.. حماس وفتح أمام امتحان مصيري

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

الخلاف بين بن غفير والحكومة الاسرائيلية الى تصاعد..

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

على وقع الاحتجاجات.. نتنياهو يخاطب الكونغرس!

LBCI
أخبار دولية
13:07

اليكم ما سيتضمنه خطاب نتنياهو أمام الكونغرس الأميركي بعد قليل

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
14:05

ويليام نون وماريا فارس في حفل لكشف جنس مولودهما: "بنت أو صبي؟" (فيديو)

LBCI
منوعات
13:50

بعد ولادة طفلته... نجوم كرة السلة في زيارة تهنئة لوائل عرقجي (صورة)

LBCI
أخبار لبنان
10:46

نتائج الامتحانات الرسمية لشهادة الاجازة الفنية عند الساعة السابعة مساءً

LBCI
أخبار لبنان
07:51

فيديو جديد لـ"الهدهد"...

LBCI
منوعات
05:22

الأضخم على الإطلاق... انفجار مائي مفاجئ يدمر حوضاً في أميركا وفيديو يوثق اللحظة المرعبة!

LBCI
منوعات
10:25

مشهد مثير للغضب في بلد عربي... سيدة تضرب حماتها بوحشية (فيديو)

LBCI
منوعات
06:11

في بريطانيا...حوت "غاضب" ينقلب على قارب في عرض البحر والنتيجة كارثية! (فيديو)

LBCI
صحة وتغذية
15:02

هل تريدون خسارة الوزن بسهولة؟ اشربوا هذه الخلطة "السحرية" قبل وجبة الطعام

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More