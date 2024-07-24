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o
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نتانياهو يدعو إسرائيل والولايات المتحدة إلى "الوقوف معا"
أخبار دولية
2024-07-24 | 15:36
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نتانياهو يدعو إسرائيل والولايات المتحدة إلى "الوقوف معا"
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نتانياهو يدعو إسرائيل والولايات المتحدة إلى "الوقوف معا"
دعا رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو بلاده والولايات المتحدة الى الوقوف معا، وذلك في خطاب تاريخي امام الكونغرس الاميركي يسعى عبره الى الحصول على دعم واشنطن للعمليات العسكرية المستمرة في غزة.
وقال على وقع تصفيق الحاضرين: "من اجل ان تنتصر قوى الحضارة، يجب ان تقف اميركا واسرائيل معا".
وشدد نتانياهو على ان "محور الارهاب" بقيادة ايران يهدد اسرائيل والولايات المتحدة والعالم العربي.
ورأى نتانياهو أن "عالمنا يشهد اضطرابات:، وقال ": في الشرق الاوسط، يواجه محور الارهاب بقيادة ايران اميركا واسرائيل واصدقاءنا العرب. هذا ليس صراع حضارات. انه صراع بين الهمجية والحضارة".
من جهة أخرى، أبدى رئيس الوزراء الاسرائيلي ثقته بأن الجهود التي تبذل من أجل الإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس ستثمر.
وفي السياق، شكر الرئيس الاميركي جو بايدن على جهوده الدؤوبة نيابة عن الرهائن".
ووصف نتانياهو المحتجين على الحرب المدمرة في غزة بأنهم "أغبياء تستفيد منهم إيران".
وأشار إلى أنه يمكن لأميركا وإسرائيل تشكيل تحالف أمني في الشرق الأوسط لمواجهة تهديد إيران وجميع الدول التي ستصنع سلاما مع إسرائيل مدعوة للانضمام لهذا التحالف.
وعن الجبهة الشمالية مع لبنان، اكد رئيس الوزراء الاسرائيلي ان اسرائيل "ستقوم بكل ما ينبغي القيام به" لضمان امن حدودها الشمالية.
وقال: "سأكون واضحا: اسرائيل ستقوم بكل ما ينبغي القيام به لاستعادة الامن على حدودنا الشمالية واعادة مواطنينا بأمان".
وطالب الولايات المتحدة إلى تسريع دعمها العسكري لإسرائيل، داعيا الى غزة منزوعة السلاح وخالية من المتطرفين بعد انتهاء الحرب.
أخبار دولية
نتانياهو
الكونغرس
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