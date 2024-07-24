أبو زهري: خطاب نتنياهو أمام الكونغرس يظهر أنه لا يريد التوصل إلى صفقة وقف إطلاق نار

اعتبر القيادي في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) سامي أبو زهري لرويترز أن خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام الكونغرس الأميركي يظهر أنه "لا يريد التوصل إلى "صفقة وقف إطلاق نار"



ورأى أبو زهري أن "خطاب نتنياهو مليء بالأكاذيب ولن يفلح في التغطية على الفشل في مواجهة المقاومة أو التغطية على جرائم حرب الإبادة التي يمارسها جيشه ضد الشعب في قطاع غزة".