المتحدثة باسم البيت الأبيض: بايدن ليس "بطة عرجاء"

أكدت المتحدثة باسم البيت الابيض أن الرئيس الاميركي جو بايدن "ليس بطة عرجاء" رغم قراره الانسحاب من السباق الرئاسي والاكتفاء بولاية رئاسية واحدة.



وقالت كارين جان بيار لصحافيين إن بايدن "يريد البناء على ما تمكنا من القيام به (...) لسنا نرى أنفسنا بطة عرجاء على الإطلاق، على الإطلاق".

أيضا، أكدت أن البيت الأبيض "لا يتستر" على الحال الصحية لبايدن.