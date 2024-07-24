مسؤول أميركي: اتفاق وقف إطلاق النار في غزة أصبح في "مراحله الختامية"

كشف مسؤول أميركي أن المفاوضات الرامية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن رهائن أصبح في "مراحله الختامية"، وذلك قبيل محادثات مرتقبة بين الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.



وأكد المسؤول الرفيع في الإدارة الأميركية، طالبا عدم كشف هويته، "أن الأمور في مراحلها الختامية ومن الممكن إبرام اتفاق".