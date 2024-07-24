حماس: حديث نتنياهو عن تكثيف الجهود لإعادة الرهائن "محض كذب"

اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن جهود مكثفة لإطلاق الرهائن المحتجزين في غزة "محض كذب وتضليل للرأي العام الإسرائيلي والأميركي والعالمي".



وشددت حماس في بيان على أن نتنياهو "هو من أفشل كل الجهود الرامية لإنهاء الحرب وإبرام صفقة لإطلاق الأسرى، رغم جهود الوسطاء المتواصلة من الأشقاء في مصر وقطر، ورغم المرونة والإيجابية التي أبدتها الحركة، مما يحمّله المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا الموقف، وعن مصير الأسرى في قطاع غزة".