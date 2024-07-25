الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
31
o
البقاع
31
o
الجنوب
30
o
الشمال
34
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
32
o
متن
32
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
31
o
البقاع
31
o
الجنوب
30
o
الشمال
34
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
32
o
متن
32
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
أستراليا تفرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين لضلوعهم في عنف في الضفة الغربية
أخبار دولية
2024-07-25 | 00:35
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
أستراليا تفرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين لضلوعهم في عنف في الضفة الغربية
فرضت أستراليا اليوم الخميس عقوبات مالية وحظر سفر على سبعة مستوطنين إسرائيليين وحركة شبابية قالت إنهم متورطون في أعمال عنف ضد فلسطينيين في الضفة الغربية.
وقالت وزيرة الخارجية بيني وانغ في بيان إن الحركة كانت مسؤولة عن التحريض على عنف وارتكابه ضد الفلسطينيين، في حين تورط المستوطنون في حوادث ضرب واعتداء جنسي وتعذيب وفي بعض الحالات قتل.
ودعت وانغ "إسرائيل إلى محاسبة مرتكبي عنف المستوطنين ووقف نشاطها الاستيطاني المستمر الذي لا يؤدي إلا إلى تأجيج التوترات وتقويض الاستقرار وآفاق حل الدولتين".
وتأتي خطوة الحكومة الأسترالية بعد أن فرضت بريطانيا والولايات المتحدة وكندا واليابان عقوبات على بعض المستوطنين الإسرائيليين ردًا على العنف في الضفة الغربية.
وقالت السفارة الإسرائيلية في أستراليا إن البلاد تندد بأعمال العنف ضد المجتمعات الفلسطينية.
وذكر متحدث في رسالة في البريد الإلكتروني أن "إسرائيل دولة قانون وستعمل على تقديم الأقلية المتطرفة إلى العدالة".
وتزايدت أعمال العنف التي يرتكبها مستوطنون إسرائيليون في الضفة الغربية وسط استمرار الحرب الدائرة في غزة والتي أشعل فتيلها هجوم شنته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على إسرائيل في السابع من تشرين الأول.
وتعتبر أستراليا المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية وعقبة أمام السلام.
أخبار دولية
عقوبات
مستوطنين
إسرائيليين
لضلوعهم
الضفة
الغربية
التالي
غرق سفينة شحن قبالة تايوان خلال إعصار وفقد طاقمها المؤلف من 9 أفراد
الأمم المتحدة: هجمات على قرى في بابوا غينيا الجديدة تودي بحياة 26 شخصًا
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2024-06-28
كندا تفرض عقوبات على "مستوطنين متطرفين" في الضفة الغربية المحتلة
أخبار دولية
2024-06-28
كندا تفرض عقوبات على "مستوطنين متطرفين" في الضفة الغربية المحتلة
0
آخر الأخبار
07:44
المستشار الألماني: نرفض عنف المستوطنين في الضفة الغربية وفرضنا عقوبات على مستوطنين محددين
آخر الأخبار
07:44
المستشار الألماني: نرفض عنف المستوطنين في الضفة الغربية وفرضنا عقوبات على مستوطنين محددين
0
آخر الأخبار
2024-07-16
هآرتس: حلفاء إسرائيل يحذرون من عقوبات غربية جديدة على قادة المستوطنين بسبب سياسات سموتريتش في الضفة الغربية
آخر الأخبار
2024-07-16
هآرتس: حلفاء إسرائيل يحذرون من عقوبات غربية جديدة على قادة المستوطنين بسبب سياسات سموتريتش في الضفة الغربية
0
أخبار دولية
2024-05-03
بريطانيا تفرض عقوبات على مجموعتين وأفراد في إسرائيل بسبب العنف في الضفة الغربية
أخبار دولية
2024-05-03
بريطانيا تفرض عقوبات على مجموعتين وأفراد في إسرائيل بسبب العنف في الضفة الغربية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
03:09
رئيس الوزراء الباكستاني سيسافر إلى طهران في 30 تموز
أخبار دولية
03:09
رئيس الوزراء الباكستاني سيسافر إلى طهران في 30 تموز
0
أخبار دولية
02:52
قتلى في الفيليبين جراء الاعصار غايمي
أخبار دولية
02:52
قتلى في الفيليبين جراء الاعصار غايمي
0
أخبار دولية
02:33
لقاء جمع بوتين والاسد في الكرملين
أخبار دولية
02:33
لقاء جمع بوتين والاسد في الكرملين
0
أخبار دولية
02:20
إستئناف حركة الملاحة في مطار فرانكفورت بعد اقتحام ناشطين بيئيين المدرج
أخبار دولية
02:20
إستئناف حركة الملاحة في مطار فرانكفورت بعد اقتحام ناشطين بيئيين المدرج
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
حال الطقس
02:16
درجات الحرارة تلامس الـ35 في اليومين المقبلين
حال الطقس
02:16
درجات الحرارة تلامس الـ35 في اليومين المقبلين
0
فنّ
12:56
بعد مرور أيام... الكشف عن سبب وفاة حبيبة كلينت إيستوود
فنّ
12:56
بعد مرور أيام... الكشف عن سبب وفاة حبيبة كلينت إيستوود
0
آخر الأخبار
14:17
نتانياهو أمام الكونغرس: "محور الارهاب" بقيادة ايران يهدد الولايات المتحدة واسرائيل والعالم العربي
آخر الأخبار
14:17
نتانياهو أمام الكونغرس: "محور الارهاب" بقيادة ايران يهدد الولايات المتحدة واسرائيل والعالم العربي
0
منوعات
14:05
ويليام نون وماريا فارس في حفل لكشف جنس مولودهما: "بنت أو صبي؟" (فيديو)
منوعات
14:05
ويليام نون وماريا فارس في حفل لكشف جنس مولودهما: "بنت أو صبي؟" (فيديو)
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
15:36
نتانياهو يدعو إسرائيل والولايات المتحدة إلى "الوقوف معا"
أخبار دولية
15:36
نتانياهو يدعو إسرائيل والولايات المتحدة إلى "الوقوف معا"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
مكب سرار....حرمان وإهمال وروائح صفقات
تقارير نشرة الاخبار
13:51
مكب سرار....حرمان وإهمال وروائح صفقات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
في الجديدة - البوشرية... فاتورة مولد أكبر من الإستهلاك وعدادات مشكوك بها!
تقارير نشرة الاخبار
13:49
في الجديدة - البوشرية... فاتورة مولد أكبر من الإستهلاك وعدادات مشكوك بها!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
على طريق الرئاسة... نقاط القوة والضعف في حملة هاريس
تقارير نشرة الاخبار
13:47
على طريق الرئاسة... نقاط القوة والضعف في حملة هاريس
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
رسائل أميركية للبنان مجددا!
تقارير نشرة الاخبار
13:45
رسائل أميركية للبنان مجددا!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
بعد اعلان بكين.. حماس وفتح أمام امتحان مصيري
تقارير نشرة الاخبار
13:44
بعد اعلان بكين.. حماس وفتح أمام امتحان مصيري
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
الخلاف بين بن غفير والحكومة الاسرائيلية الى تصاعد..
تقارير نشرة الاخبار
13:41
الخلاف بين بن غفير والحكومة الاسرائيلية الى تصاعد..
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
على وقع الاحتجاجات.. نتنياهو يخاطب الكونغرس!
تقارير نشرة الاخبار
13:40
على وقع الاحتجاجات.. نتنياهو يخاطب الكونغرس!
0
أخبار دولية
13:07
اليكم ما سيتضمنه خطاب نتنياهو أمام الكونغرس الأميركي بعد قليل
أخبار دولية
13:07
اليكم ما سيتضمنه خطاب نتنياهو أمام الكونغرس الأميركي بعد قليل
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
14:05
ويليام نون وماريا فارس في حفل لكشف جنس مولودهما: "بنت أو صبي؟" (فيديو)
منوعات
14:05
ويليام نون وماريا فارس في حفل لكشف جنس مولودهما: "بنت أو صبي؟" (فيديو)
2
منوعات
13:50
بعد ولادة طفلته... نجوم كرة السلة في زيارة تهنئة لوائل عرقجي (صورة)
منوعات
13:50
بعد ولادة طفلته... نجوم كرة السلة في زيارة تهنئة لوائل عرقجي (صورة)
3
أخبار لبنان
10:46
نتائج الامتحانات الرسمية لشهادة الاجازة الفنية عند الساعة السابعة مساءً
أخبار لبنان
10:46
نتائج الامتحانات الرسمية لشهادة الاجازة الفنية عند الساعة السابعة مساءً
4
أخبار لبنان
07:51
فيديو جديد لـ"الهدهد"...
أخبار لبنان
07:51
فيديو جديد لـ"الهدهد"...
5
منوعات
05:22
الأضخم على الإطلاق... انفجار مائي مفاجئ يدمر حوضاً في أميركا وفيديو يوثق اللحظة المرعبة!
منوعات
05:22
الأضخم على الإطلاق... انفجار مائي مفاجئ يدمر حوضاً في أميركا وفيديو يوثق اللحظة المرعبة!
6
منوعات
10:25
مشهد مثير للغضب في بلد عربي... سيدة تضرب حماتها بوحشية (فيديو)
منوعات
10:25
مشهد مثير للغضب في بلد عربي... سيدة تضرب حماتها بوحشية (فيديو)
7
منوعات
06:11
في بريطانيا...حوت "غاضب" ينقلب على قارب في عرض البحر والنتيجة كارثية! (فيديو)
منوعات
06:11
في بريطانيا...حوت "غاضب" ينقلب على قارب في عرض البحر والنتيجة كارثية! (فيديو)
8
صحة وتغذية
15:02
هل تريدون خسارة الوزن بسهولة؟ اشربوا هذه الخلطة "السحرية" قبل وجبة الطعام
صحة وتغذية
15:02
هل تريدون خسارة الوزن بسهولة؟ اشربوا هذه الخلطة "السحرية" قبل وجبة الطعام
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More