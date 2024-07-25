غرق سفينة شحن قبالة تايوان خلال إعصار وفقد طاقمها المؤلف من 9 أفراد

أعلنت إدارة الإطفاء في تايوان اليوم الخميس أن سفينة شحن ترفع علم تنزانيا وعلى متنها تسعة مواطنين من ميانمار غرقت قبالة ساحل مدينة كاوهسيونغ الساحلية الجنوبية أثناء إعصار.



وأشارت إلى أنه لم يتسن التواصل مع أفراد الطاقم وأن جهود البحث مستمرة.