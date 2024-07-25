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إنقلاب ناقلة قبالة الفلبين يسفر عن تسرب نفطي وفقدان شخص

أخبار دولية
2024-07-25 | 00:54
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إنقلاب ناقلة قبالة الفلبين يسفر عن تسرب نفطي وفقدان شخص
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إنقلاب ناقلة قبالة الفلبين يسفر عن تسرب نفطي وفقدان شخص

أعلن وزير النقل الفلبيني خايمي باوتيستا أن ناقلة تحمل وقودًا صناعيًا انقلبت في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس قبالة سواحل البلاد ما تسبب في تسرب نفطي وفقدان أحد أفراد الطاقم.

وذكر في إفادة صحفية عن الوضع أن "هناك بالفعل تسرب نفطي. وفي الوقت الحالي لا نستطيع إرسال معداتنا بسبب الرياح القوية والأمواج العالية".

وأوضح باوتيستا أن ناقلة النفط إم.تي تيرا نوفا كانت تحمل 1494 طنًا من الوقود الصناعي عندما انقلبت بالقرب من مدينة ليماي الساحلية بإقليم باتان.

وأشار إلى أنه تم إنقاذ 16 من أفراد الطاقم البالغ عددهم 17 بينما ظل الأخير مفقودًا ويجري البحث عنه.

وقال المتحدث باسم خفر السواحل أرماندو باليلو في بيان منفصل إن تحقيقًا يجري لمعرفة ما إذا كان الحادث البحري مرتبطًا بالإعصار جايمي.

وأوضح خفر السواحل أنه "لم يكن هناك أي اضطراب في الطقس في المياه المجاورة عندما وقع الحادث".

أخبار دولية

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