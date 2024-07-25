إنترفاكس: تحطم هليكوبتر عسكرية روسية في منطقة كالوجا ومقتل طاقمها

نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن وزارة الدفاع القول أن هليكوبتر عسكرية روسية من طراز مي-28 تحطمت في منطقة كالوجا جنوب غربي موسكو اليوم الخميس ما أدى إلى مقتل طاقمها.وقالت الوزارة إن عطلًا فنيًا هو على الأرجح السبب وراء الحادث.ولم تذكر الوزارة عدد الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة، إلا أن طاقم مثل هذه الهليكوبتر يتألف عادة من شخصين.