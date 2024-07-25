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مصر ترفع أسعار الوقود محليًا قبل مراجعة من صندوق النقد

أظهرت الجريدة الرسمية أن مصر رفعت اليوم الخميس أسعار مجموعة واسعة من منتجات الوقود، قبل أربعة أيام من إجراء صندوق النقد الدولي مراجعة لبرنامج قروض موسع للبلاد بقيمة ثمانية مليارات دولار.