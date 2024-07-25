فيتش تخفض التصنيف الإئتماني لأوكرانيا إلى C

خفضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لأوكرانيا يوم الأربعاء من CC إلى C، وأرجعت هذا إلى اتفاق جرى التوصل إليه في الآونة الأخيرة من حيث المبدأ مع مجموعة من الدائنين لإعادة هيكلة 20 مليار دولار من السندات الدولية.



وقالت وكالة التصنيف الائتماني إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في 22 تموز، بعد أن وافق البرلمان الأسبوع الماضي على تشريع يسمح للحكومة بتعليق مدفوعات الديون الخارجية التجارية لثلاثة أشهر، يمثل بداية عملية تشبه التخلف عن السداد.