تعليق الملاحة في مطار فرانكفورت بعد اقتحام ناشطين من أنصار البيئة المدرج

علقت حركة الملاحة الجوية صباح الخميس في مطار فرانكفورت، أكبر مطارات ألمانيا، بعدما اقتحم ناشطون من أنصار البيئة المدرج ما أدى إلى تدخل الشرطة، على ما أعلنت الشرطة والمطار.



وقال مصدر في الشرطة لوكالة فرانس برس: "نبذل كل ما في وسعنا لإجلاء الناشطين من أجل المناخ عن المدرج"، فيما ذكر المطار على موقعه الإلكتروني تعليق كل الرحلات عند الإقلاع والهبوط.