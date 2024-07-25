إستئناف حركة الملاحة في مطار فرانكفورت بعد اقتحام ناشطين بيئيين المدرج

استؤنفت حركة الملاحة جزئيًا الخميس في مطار فرانكفورت، أكبر مطارات ألمانيا، بعد حوالى ساعتين من تعليقها إثر اقتحام ناشطين من أجل البيئة المدرج، على ما أفاد متحدث باسم المطار.



وأوضح المتحدث أن أحد مدارج الإقلاع عاود العمل في الساعة 7:02 (5:02 ت غ)، مشيرًا إلى معاودة فتح مدرج إقلاع بعد قليل.