لقاء جمع بوتين والاسد في الكرملين

ذكرت الخدمة الصحفية التابعة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس أنه اجتمع مع نظيره السوري بشار الأسد في الكرملين.

وذكر التلفزيون أن بوتين بحث مع الأسد "التصعيد" في الشرق الأوسط على خلفية الحرب بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس في قطاع غزة، والعلاقات الاقتصادية الثنائية.



واعتبر الأسد أن كلًا من البلدين مرا بتحديات صعبة واستطاعا تجاوزها دائمًا، واصفًا اجتماعه مع بوتين بالمهم لمناقشة سيناريوهات مختلفة، وذلك بالنظر إلى الوضع الجيو سياسي الحالي.



وشدد بوتين من جهته على أن الوضع يزداد توترًا في الشرق الأوسط وأن المباحثات مع الاسد فرصة لبحث كل التطورات والسيناريوهات المحتملة.